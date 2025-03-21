Происшествия 21.03.2025 в 12:46

Бурятию начало топить

Как местные власти справляются с бедствием, проверяет прокуратура
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Текст: Андрей Константинов
Бурятию начало топить
Фото: прокуратура Бурятии
Аномальное тепло, пришедшее в Бурятию на этой неделе, наделало немало бед жителям районов республики. Из-за стремительного таяния снега многие населенные пункты начало топить. В связи с этим в ряде районов уже вводится режим повышенной готовности.

Как местные власти реагируют на подтопления, сейчас проверяет прокуратура.

«Прокуратуры проводят проверки в связи с выходом талых вод в Бичурском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах. С выездом на места прокуроры районов контролируют выполнение работ по обустройству водоотводных каналов и откачке воды, оценивают готовность пунктов временного размещения граждан», - сообщили в надзорном ведомстве.


Главам Иволгинского и Мухоршибирского районов уже внесены представления – за недостаточное привлечение ресурсов на борьбу с потопом. Прокуратура потребовала от них незамедлительно принять меры по устранению последствий подтопления участков и дорог.
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