Бурятию начало топить

«Прокуратуры проводят проверки в связи с выходом талых вод в Бичурском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах. С выездом на места прокуроры районов контролируют выполнение работ по обустройству водоотводных каналов и откачке воды, оценивают готовность пунктов временного размещения граждан», - сообщили в надзорном ведомстве.





Аномальное тепло, пришедшее в Бурятию на этой неделе, наделало немало бед жителям районов республики. Из-за стремительного таяния снега многие населенные пункты начало топить. В связи с этим в ряде районов уже вводится режим повышенной готовности.Как местные власти реагируют на подтопления, сейчас проверяет прокуратура.Главам Иволгинского и Мухоршибирского районов уже внесены представления – за недостаточное привлечение ресурсов на борьбу с потопом. Прокуратура потребовала от них незамедлительно принять меры по устранению последствий подтопления участков и дорог.