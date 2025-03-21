Происшествия 21.03.2025 в 14:57
Житель Бурятии лишился свободы и «Волги»
Виной всему стало пьяное вождение
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Саган-Нур. Он в очередной раз ездил на машине пьяным.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года мужчина получил судимость за пьяную езду и был лишен водительских прав. Однако в январе 2025 года он вновь пьяным сел за руль своей «Волги», после чего попался сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а принадлежавшую ему «Волгу» конфисковали в пользу государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года мужчина получил судимость за пьяную езду и был лишен водительских прав. Однако в январе 2025 года он вновь пьяным сел за руль своей «Волги», после чего попался сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а принадлежавшую ему «Волгу» конфисковали в пользу государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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