Житель Бурятии лишился свободы и «Волги»

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Саган-Нур. Он в очередной раз ездил на машине пьяным.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2022 года мужчина получил судимость за пьяную езду и был лишен водительских прав. Однако в январе 2025 года он вновь пьяным сел за руль своей «Волги», после чего попался сотрудникам дорожно-патрульной службы.Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а принадлежавшую ему «Волгу» конфисковали в пользу государства.Приговор еще не вступил в законную силу.