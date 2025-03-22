Происшествия 22.03.2025 в 12:54

Ущерб жителей Бурятии от мошенников перевалил за 100 млн рублей

Только за одну неделю прирост составил около 10 млн
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Текст: Елена Кокорина
Ущерб жителей Бурятии от мошенников перевалил за 100 млн рублей

В прокуратуре Бурятии опубликовали свежие данные по мобильному мошенничеству и рассказали, что жертвами интернет-преступников по состоянию на 21 марта 2025 года стали 482 жителя республики. За последнюю неделю их ряды пополнились на 49 человек, которых мошенники развели на 9,5 млн рублей. Общий ущерб от мошенников с начала года составляет уже свыше 103 млн рублей.

-         Мошенники продолжают обманывать граждан в соцсетях, на интернет-сайтах и используют при этом мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что оформлен кредит, взломан личный кабинет на портале «Госуслуги», истек срок действия сим-карты, требуется замена тепло-водосчетчиков, предлагают дополнительный заработок на инвестициях, - сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, что на днях улан-удэнка оформила на себя кучу кредитов на сумму 1,9 млн и перевела всю сумму мошенникам. Позвонивший ей преступник представился сотрудником ФСБ и напугал женщину, обвинив ее в финансировании Украины и терроризме.

Фото: loon.site

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