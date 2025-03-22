Происшествия 22.03.2025 в 12:45

Улан-удэнку обвинили в терроризме и финансировании Украины

Мошенники отработали на ней уже «избитую» схему
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнку обвинили в терроризме и финансировании Украины

Под видом сотрудника ФСБ, мошенник запугал жительницу Улан-Удэ, обвинив ее в терроризме и финансировании Украины. По его указанию женщина оформила кредит на 1,9 млн рублей и перевела всю сумму преступникам.

О происшествии рассказали в прокуратуре республики.

- Женщине поступило сообщение от «коллеги» по работе о том, что с ней свяжется сотрудник ФСБ в связи с утечкой персональных данных. Cпустя несколько минут через мессенджер ей поступил звонок от того самого сотрудника, который пояснил, что от ее имени осуществлен крупный денежный перевод гражданину Украины, в связи с чем она подозревается в финансировании терроризма, - сообщили в ведомстве.

Для аннулирования перевода было необходимо перевести 1 млн 900 тыс. рублей на специальный банковский счет. Указания злоумышленника напуганная женщина выполнила. Она оформила несколько кредитов в разных банках и перевела деньги на счет мошенника.

Фото: loon.site

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