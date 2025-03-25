Происшествия 25.03.2025 в 16:04
Борцы с закладчиками оказались бандитами
Общественников обвиняют в грабежах, вымогательствах и разбоях
Текст: КП-Новосибирск
Вскрылась интересная деталь о прошлом банды, задержанной в Новосибирске за вымогательства. Оказалось, что ранее подозреваемые входили в дружину по борьбе с наркотиками. Они очищали город от так называемых «кладменов».
Как сообщает КП-Новосибирск, организовал дружину бывший тренер. Вместе со спортивными парнями он ходил по улицам, имеющим наркотическую славу. Волонтеры перехватывали закладки раньше наркоманов, пытались ловить самих закладчиков, чтобы сдавать полиции. В общем, трудились во благо. И планы у них были глобальные. Парни хотели оформить дружину официально, получить корочки. Собирались купить рации для патрулирования, а к делу привлечь как можно больше людей.
- Мы хотим сберечь молодежь, показывая низшую среду наркомании. Кроме того, нам жалко местных жителей. Представьте, каково это, когда у тебя рядом с домом постоянно эта нечисть шастает. Наркоманы и закладчики не будут возвращаться на место, где орудуют патрульные, – рассказывал организатор дружины.
Однако со временем дружина превратилась в банду. Борцы с закладчиками стали вымогать у людей деньги под видом сотрудников полиции. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре.
– Они выслеживали людей, нападали на них, вымогали деньги, угрожая доставить в отдел полиции и привлечь к уголовной ответственности. Преступники применяли физическое насилие при «задержании». Кроме того, участники группы использовали камуфляж, снуды и балаклавы, надевали бронежилеты, – уточнили подробности в надзорном ведомстве.
Сейчас парней, которые в прошлом боролись с наркотиками, обвиняют по нескольким статьям. Это бандитизм, грабеж, вымогательство и разбой. Известно, что всего от их нападений пострадали 22 человека, а ущерб от преступлений составил свыше 1,2 млн рублей.
Уголовное дело в отношении экс-дружинников направили в суд. Там его рассмотрят по существу.
Как сообщает КП-Новосибирск, организовал дружину бывший тренер. Вместе со спортивными парнями он ходил по улицам, имеющим наркотическую славу. Волонтеры перехватывали закладки раньше наркоманов, пытались ловить самих закладчиков, чтобы сдавать полиции. В общем, трудились во благо. И планы у них были глобальные. Парни хотели оформить дружину официально, получить корочки. Собирались купить рации для патрулирования, а к делу привлечь как можно больше людей.
- Мы хотим сберечь молодежь, показывая низшую среду наркомании. Кроме того, нам жалко местных жителей. Представьте, каково это, когда у тебя рядом с домом постоянно эта нечисть шастает. Наркоманы и закладчики не будут возвращаться на место, где орудуют патрульные, – рассказывал организатор дружины.
Однако со временем дружина превратилась в банду. Борцы с закладчиками стали вымогать у людей деньги под видом сотрудников полиции. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре.
– Они выслеживали людей, нападали на них, вымогали деньги, угрожая доставить в отдел полиции и привлечь к уголовной ответственности. Преступники применяли физическое насилие при «задержании». Кроме того, участники группы использовали камуфляж, снуды и балаклавы, надевали бронежилеты, – уточнили подробности в надзорном ведомстве.
Сейчас парней, которые в прошлом боролись с наркотиками, обвиняют по нескольким статьям. Это бандитизм, грабеж, вымогательство и разбой. Известно, что всего от их нападений пострадали 22 человека, а ущерб от преступлений составил свыше 1,2 млн рублей.
Уголовное дело в отношении экс-дружинников направили в суд. Там его рассмотрят по существу.