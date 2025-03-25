Происшествия 25.03.2025 в 16:04

Борцы с закладчиками оказались бандитами

Общественников обвиняют в грабежах, вымогательствах и разбоях
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
Борцы с закладчиками оказались бандитами
Фото: скриншот видео
Вскрылась интересная деталь о прошлом банды, задержанной в Новосибирске за вымогательства. Оказалось, что ранее подозреваемые входили в дружину по борьбе с наркотиками. Они очищали город от так называемых «кладменов».

Как сообщает КП-Новосибирск, организовал дружину бывший тренер. Вместе со спортивными парнями он ходил по улицам, имеющим наркотическую славу. Волонтеры перехватывали закладки раньше наркоманов, пытались ловить самих закладчиков, чтобы сдавать полиции. В общем, трудились во благо. И планы у них были глобальные. Парни хотели оформить дружину официально, получить корочки. Собирались купить рации для патрулирования, а к делу привлечь как можно больше людей.

- Мы хотим сберечь молодежь, показывая низшую среду наркомании. Кроме того, нам жалко местных жителей. Представьте, каково это, когда у тебя рядом с домом постоянно эта нечисть шастает. Наркоманы и закладчики не будут возвращаться на место, где орудуют патрульные, – рассказывал организатор дружины.

Однако со временем дружина превратилась в банду. Борцы с закладчиками стали вымогать у людей деньги под видом сотрудников полиции. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре.

– Они выслеживали людей, нападали на них, вымогали деньги, угрожая доставить в отдел полиции и привлечь к уголовной ответственности. Преступники применяли физическое насилие при «задержании». Кроме того, участники группы использовали камуфляж, снуды и балаклавы, надевали бронежилеты, – уточнили подробности в надзорном ведомстве.

Сейчас парней, которые в прошлом боролись с наркотиками, обвиняют по нескольким статьям. Это бандитизм, грабеж, вымогательство и разбой. Известно, что всего от их нападений пострадали 22 человека, а ущерб от преступлений составил свыше 1,2 млн рублей.

Уголовное дело в отношении экс-дружинников направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

Все новости

Борцы с закладчиками оказались бандитами
25.03.2025 в 16:04
Прокуратура отреагировала на свалку вблизи Байкала
25.03.2025 в 15:54
В Бурятии 20 учителей могут получить по 2 млн рублей
25.03.2025 в 15:43
В Бурятии более трехсот участников СВО подали заявки на образовательную программу
25.03.2025 в 15:31
Инженер в Бурятии попался на взятке в 100 тысяч
25.03.2025 в 15:30
В Улан-Удэ жестко покарали «отзывчивого» начальника домоуправления
25.03.2025 в 15:04
Малолетние вандалы в Бурятии попались на камеру
25.03.2025 в 14:51
В Бурятии прошли тренировки лесного спецназа
25.03.2025 в 14:11
В Монголии растет смертность от туберкулеза
25.03.2025 в 14:01
Выезд на лед Байкала и рек в Бурятии крайне опасен
25.03.2025 в 13:03
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Улан-Удэ жестко покарали «отзывчивого» начальника домоуправления
Мужчина за взятки заселял людей в пустующее служебное жилье
25.03.2025 в 15:04
Жителей Улан-Удэ просят помочь найти пропавшего мужчину
Горожанин ушел из дома 22 марта и не вернулся
25.03.2025 в 12:12
В Бурятии будут судить суперизвестного строителя
Бизнесмен, общавшийся с вице-премьером правительства России, теперь на скамье подсудимых
25.03.2025 в 10:25
Катавшиеся на квадроцикле дети в Бурятии перевернулись и попали в больницу
Ответить за происшествие придется их отцу
25.03.2025 в 09:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru