В Бурятии росгвардейцы спасли тонущего мужчину

Мужчина рассказал, что работает в подсобном хозяйстве, которое расположено на правом берегу реки Баргузин. Он пришел по льду в посёлок за продуктами, но на пути обратно провалился под лёд.









Фото: Росгвардия Бурятии

В поселке Усть-Баргузин сотрудники вневедомственной охраны спасли мужчину, провалившемуся под лед на реке Баргузин.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, сержант Гэсэр Бадмаев и старшина Василий Власов в ходе патрулирования заметили на реке тонущего мужчину. Тот барахтался в воде, махал руками и звал на помощь.Росгвардейцы бросились к берегу, захватив из автомобиля буксировочную стропу. Накидав на лед найденные там же доски, правоохранители по ним ползком добрались до тонущего и бросили ему стропу. Мужчину смог ухватиться за нее, и его вытянули на берег. Пострадавшего доставили в больницу.