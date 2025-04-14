Происшествия 14.04.2025 в 09:34

В Бурятии росгвардейцы спасли тонущего мужчину

Сельчанин переходил реку по льду, чтобы купить продукты
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии росгвардейцы спасли тонущего мужчину
В поселке Усть-Баргузин сотрудники вневедомственной охраны спасли мужчину, провалившемуся под лед на реке Баргузин.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, сержант Гэсэр Бадмаев и старшина Василий Власов в ходе патрулирования заметили на реке тонущего мужчину. Тот барахтался в воде, махал руками и звал на помощь.

Росгвардейцы бросились к берегу, захватив из автомобиля буксировочную стропу. Накидав на лед найденные там же доски, правоохранители по ним ползком добрались до тонущего и бросили ему стропу. Мужчину смог ухватиться за нее, и его вытянули на берег. Пострадавшего доставили в больницу.

Мужчина рассказал, что работает в подсобном хозяйстве, которое расположено на правом берегу реки Баргузин. Он пришел по льду в посёлок за продуктами, но на пути обратно провалился под лёд.


Фото: Росгвардия Бурятии
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