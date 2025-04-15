В Бурятии неизвестный автомобиль протаранил машину с пьяными женщинами

Загадочное ДТП случилось сегодня ночью в поселке Саган Нур. Там в зад автомобиля «Хонда Инсайт», ехавшего по ул. Черепанова, врезалась другая машина. От удара «Хонду» отбросило на бетонный забор, находившиеся в нем женщины 36 и 37 лет получили травмы.Пока женщины, которые, к слову, были пьяны, приходили в себя, виновник аварии уехал. Как уточнили в ГИБДД, ни номер, ни марку его авто пострадавшие не запомнили. Сейчас водителя второго автомобиля ищет полиция.