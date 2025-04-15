Житель Улан-Удэ купил у гаишника права за 70 тысяч рублей

В Следственном комитете Бурятии сообщили о завершении расследования в отношении 45-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в даче взятки.Как сообщили в следственном ведомстве, горожанин не хотел сдавать экзамены на права и решил просто купить документ. Для этого он обратился к знакомому со связями в правоохранительных органах. Тот согласился помочь, попросив за услугу 70 тысяч рублей, которые нужно было передать коррумпированному сотруднику экзаменационного подразделения ГИБДД. Горожанин передал деньги посреднику, а через некоторое время получил водительские права.В итоге все трое - новоиспеченный водитель, посредник и коррумпированный гаишник – стали фигурантами уголовных дел. Двух последних уже судят, а дело в отношении покупателя прав на днях также направили в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили в следственном ведомстве, за дачу взятки ему грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.