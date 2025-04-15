В Бурятии оставшаяся без четырехмесячного малыша мать подожгла дом

26-летнюю девушку из Мухоршибирского района Бурятии привлекут за умышленный поджог жилого дома. Сельчанка решила спалить дом родственников мужа за то, что у нее забрали четырехмесячного ребенка.

Днем 13 апреля в полицию Мухоршибирского района поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Бар.

- Выехавшие на место полицейские выяснили, что причиной возгорания послужил поджог. В результате пожара был поврежден угол дома. Ущерб составил 30 тысяч рублей. В доме проживала 26-летняя девушка с четырехмесячным ребенком. Жилище принадлежит родственникам ее мужа, который находится в командировке. В виду того, что сельчанка несколько дней злоупотребляла спиртными напитками, родственники супруга обратились правоохранительные органы для изъятия малыша. На мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего, а малыша изъяли органы опеки, - рассказали в полиции.

Женщина, затаив обиду, взяла легковоспламеняющуюся жидкость, облила угол дома и подожгла жилище, но возгорание потушили соседи. Задержали ее в заброшенном доме на соседней улице, где она скрывалась после содеянного.

Возбуждено уголовное дело. Семью поставили на профилактический учет в ПДН.

Фото: loon.site