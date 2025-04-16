Автобус с пассажирами в Улан-Удэ попал в тройное ДТП

Вчера вечером, около 18 часов в Улан-Удэ 54-летний водитель автомобиля «Мазда Бонго» стал виновником тройного ДТП. Следуя по ул. Бабушкина он совершил столкновение с впереди двигавшимся автобусом «Фиат Дукато», который по инерции совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус».

- В результате ДТП за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса маршрута №70: 42-летняя женщина, 18-летняя девушка и 10-летняя школьница. Все они после осмотра отпущены домой, - рассказали в ГИБДД.

Фото: ГИБДД РБ