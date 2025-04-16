Происшествия 16.04.2025 в 09:56

Автобус с пассажирами в Улан-Удэ попал в тройное ДТП

Среди пострадавших оказался 10-летний ребенок
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Текст: Елена Кокорина
Автобус с пассажирами в Улан-Удэ попал в тройное ДТП

Вчера вечером, около 18 часов в Улан-Удэ 54-летний водитель автомобиля «Мазда Бонго» стал виновником тройного ДТП. Следуя по ул. Бабушкина он совершил столкновение с впереди двигавшимся автобусом «Фиат Дукато», который по инерции совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус».

- В результате ДТП за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса маршрута №70: 42-летняя женщина, 18-летняя девушка и 10-летняя школьница. Все они после осмотра отпущены домой, - рассказали в ГИБДД.

 Фото: ГИБДД РБ

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