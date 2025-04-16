В селе Бурятии стая собак напала на 8-летнюю девочку

В селе Бурятии сегодня четыре большие собаки напали на маленькую девочку. Она не пострадала только благодаря прохожим, которые на ее счастье оказались рядом.

О случае, который произошел в селе Петропавловка Джидинского района, рассказали в «Джида-инфо 24/7».

- Произошло нападение собак на несовершеннолетнего на ул. Гармаева. Четыре собаки напали на 8-летнюю девочку. Отбили очевидцы происшествия. Физических повреждений ребенку нанесено не было, - сообщили в районной группе.

Напомним, что буквально месяц назад стая собак растерзала 47-летнего мужчину. Он проходил мимо животноводческой стоянки, расположенной в полутора километрах от села Верхний Ичетуй, а собаки, охранявшие стадо, напали на него. Его тело нашли в нескольких километрах от села Верхний Ичетуй, находящегося тоже в Джидинском районе.

Фото: Номер один