В Бурятии неудачно взлетел парапланерист

Происшествие с 50-летним парапланеристом случилось днем 17 апреля в Тарбагатайском районе Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, мужчина упал во время тренировочного взлёта на горе «Казачья».«Для эвакуации пострадавшего на место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Прибыв на место, они спустили пострадавшего с горы в карету скорой помощи. Предположительно, у мужчины открытый перелом ноги», - рассказали в агентстве.