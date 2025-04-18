Происшествия 18.04.2025 в 09:08

В Бурятии неудачно взлетел парапланерист

Мужчина сломал ногу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии неудачно взлетел парапланерист
Фото: freepik.com
Происшествие с 50-летним парапланеристом случилось днем 17 апреля в Тарбагатайском районе Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, мужчина упал во время тренировочного взлёта на горе «Казачья».

«Для эвакуации пострадавшего на место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Прибыв на место, они спустили пострадавшего с горы в карету скорой помощи. Предположительно, у мужчины открытый перелом ноги», - рассказали в агентстве.
Теги
парапланерист несчастный случай

Все новости

В Бурятии неудачно взлетел парапланерист
18.04.2025 в 09:08
Уборка общественной территории
18.04.2025 в 09:00
«Не всяк умеет взяться…»
18.04.2025 в 06:00
Президент сказал: «Спасибо»
17.04.2025 в 19:36
Спортшколам Улан-Удэ планируют увеличить финансирование
17.04.2025 в 18:03
В Улан-Удэ горожане сдали полиции двух водителей-нарушителей
17.04.2025 в 17:32
Владимир Павлов: «Что посеешь, то и пожнешь»
17.04.2025 в 17:13
«Выплатил 20 тысяч на троих детей»
17.04.2025 в 17:07
Жителям Бурятии напомнили о правилах содержания собак
17.04.2025 в 16:56
В Бурятии трое человек пострадали в лобовом ДТП по дороге на Байкал
17.04.2025 в 16:50
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
В Бурятии трое человек пострадали в лобовом ДТП по дороге на Байкал
Пострадавших доставили в больницу
17.04.2025 в 16:50
В Улан-Удэ живые вновь потревожили покой усопших
Неизвестные устроили пожар на кладбище на Стеклозаводе
17.04.2025 в 16:45
В Бурятии нашлась пропавшая жительница Иволгинска
С женщиной все в порядке
17.04.2025 в 16:17
В Бурятии пожарные спасли хозяйства фермеров
Ландшафтный пожар едва не перекинулся на их постройки
17.04.2025 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru