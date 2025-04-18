Происшествия 18.04.2025 в 10:18
В Бурятии возбудили дело из-за нападения собак на девочку
О ходе расследования доложат главе СК России
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возбудили уголовное дело по факту нападения собак на 8-летнюю девочку в селе Петропавловка. Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (Халатность), сообщили в региональном Следственном комитете. О ходе расследования доложат главе СК России Александру Бастрыкину.
Напомним, происшествие случилось несколько дней назад. На ул. Гармаева в Петропавловке четыре собаки напали на девочку. К счастью, она не пострадала, так как местные жители быстро отогнали животных.
Напомним, происшествие случилось несколько дней назад. На ул. Гармаева в Петропавловке четыре собаки напали на девочку. К счастью, она не пострадала, так как местные жители быстро отогнали животных.