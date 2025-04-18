С лесными пожарами в Бурятии сражаются 200 человек и 30 единиц спецтехники

За прошедшие сутки в лесах Бурятии было ликвидировано семь пожаров. Удалось потушить возгорание на общей площади 4309 га в Еравнинском районе и один небольшой пожар в Иволгинском.

Возгорание в Иволгинском районе было оперативно потушено за три часа.

- Утром 18 апреля действует один лесной пожар в Еравнинском районе на землях минобороны, на площади 2 238 га. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

С огненной стихией сражаются 198 человек лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 30 единиц лесопожарной техники.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено.

Фото: loon.site