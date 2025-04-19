В Иркутской области пенсионеру дали 12 лет колонии за массовый расстрел автомехаников

Суд вынес приговор 78-летнему жителю Тайшета Иркутской области, обвиненному в убийстве и покушении на убийство, незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.



Следователи доказали, что ю летом прошлого года пенсионер сдал на ремонт свою иномарку. Качество проваленного ремонта его не устроило, однако ремонтники не стали переделывать брак. Уговоры не помогли, а разговор закончился словесной ссорой. В итоге пенсионер решил использовать убойный аргумент. Он вернулся в автосервис с обрезом и сделал как минимум по одному выстрелу в каждого из своих оппонентов. Один получил смертельное ранение, второго спасли врачи. Об этом сообщает «РГ».

Злоумышленнику не удалось скрыться от правоохранителей - по иронии судьбы, его подвел автомобиль. "Из-за неисправности машина съехала с автодороги", - рассказали в областной прокуратуре. Мужчину задержали и поместили под стражу. Вину он признал.

Суд приговорил пенсионера к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 102 тысячи рублей.