Происшествия 21.04.2025 в 10:25
74-летний пенсионер в Бурятии сбил 17-летнего юношу
Пострадавший находится в больнице
Текст: Елена Кокорина
Очередное ДТП произошло в Бурятии воскресным вечером 20 апреля. Виновником оказался невнимательный пенсионер, наехавший на юношу на пешеходном переходе.
ДТП случилось в Тарбагатайском районе.
- В воскресенье вечером в Тарбагатайском районе 74-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны с. Вознесеновка в направлении г. Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 17-летнего юношу. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.
Фото: Номер один
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