74-летний пенсионер в Бурятии сбил 17-летнего юношу

Очередное ДТП произошло в Бурятии воскресным вечером 20 апреля. Виновником оказался невнимательный пенсионер, наехавший на юношу на пешеходном переходе.

ДТП случилось в Тарбагатайском районе.

- В воскресенье вечером в Тарбагатайском районе 74-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны с. Вознесеновка в направлении г. Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 17-летнего юношу. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: Номер один