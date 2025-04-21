Происшествия 21.04.2025 в 10:25

74-летний пенсионер в Бурятии сбил 17-летнего юношу

Пострадавший находится в больнице
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Текст: Елена Кокорина
74-летний пенсионер в Бурятии сбил 17-летнего юношу

Очередное ДТП произошло в Бурятии воскресным вечером 20 апреля. Виновником оказался невнимательный пенсионер, наехавший на юношу на пешеходном переходе.

ДТП случилось в Тарбагатайском районе.

- В воскресенье вечером в Тарбагатайском районе 74-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны с. Вознесеновка в направлении г. Улан-Удэ на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 17-летнего юношу. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: Номер один

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