Происшествия 21.04.2025 в 10:57

В Улан-Удэ подростки позарились на сливочное масло

Однако совершить кражу по-тихому у них не получилось
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подростки позарились на сливочное масло
Фото: скриншот видео
11 апреля двое 17-летних подростков пытались обокрасть продуктовый магазин, расположенный в торговом центре на ул. Ленина. Как рассказали в МВД Бурятии, заранее договорившись о краже, молодые люди зашли в торговую точку. Набрав из морозильной камеры 15 пачек сливочного масла, они завернули за высокие витрины в торговом зале и сложили похищенное в рюкзак.

Однако уйти по-тихому у воришек не получилось — их заметили сотрудники магазина. Одного из злоумышленников задержал администратор, второй успел сбежать, однако подъехавшие на вызов росгвардейцы поймали его на парковке торгового центра.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное масло подростки, один из которых состоит на учете в ПДН, планировали сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Устанавливается причастность юных злоумышленников к аналогичным кражам из продуктовых точек города», - рассказали в полиции.
Теги
кража

Все новости

Жителей Бурятии приглашают написать Диктант Победы
21.04.2025 в 12:20
В Бурятии главврача «инфекционки» наградили медалью
21.04.2025 в 12:18
В Улан-Удэ 14-летний школьник поломал руки и ноги
21.04.2025 в 12:16
На самой высокой горе Бурятии пройдет «Бессмертный полк»
21.04.2025 в 12:07
Бурятские спортсмены завоевали 6 медалей на Чемпионате России по армрестлингу
21.04.2025 в 11:39
В Улан-Удэ бандиты отняли у горожан автомобиль и угрожали компроматом
21.04.2025 в 11:32
В Закаменском районе капитально ремонтируют мост
21.04.2025 в 11:20
Дороги Улан-Удэ «вспучило» из-за большого влагонасыщения
21.04.2025 в 11:19
В Улан-Удэ подростки позарились на сливочное масло
21.04.2025 в 10:57
Предпринимателей Улан-Удэ призывали не забыть украсить свои точки ко Дню Победы
21.04.2025 в 10:40
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ 14-летний школьник поломал руки и ноги
Подросток попал в ДТП катаясь на мотоцикле
21.04.2025 в 12:16
В Улан-Удэ бандиты отняли у горожан автомобиль и угрожали компроматом
Пострадавшие обратились в полицию и злоумышленников задержали
21.04.2025 в 11:32
74-летний пенсионер в Бурятии сбил 17-летнего юношу
Пострадавший находится в больнице
21.04.2025 в 10:25
В Бурятии потушили 7 лесных пожаров
Осталось еще 6 очагов – все они действуют в Еравнинском районе
21.04.2025 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru