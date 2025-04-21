В Улан-Удэ подростки позарились на сливочное масло

11 апреля двое 17-летних подростков пытались обокрасть продуктовый магазин, расположенный в торговом центре на ул. Ленина. Как рассказали в МВД Бурятии, заранее договорившись о краже, молодые люди зашли в торговую точку. Набрав из морозильной камеры 15 пачек сливочного масла, они завернули за высокие витрины в торговом зале и сложили похищенное в рюкзак.Однако уйти по-тихому у воришек не получилось — их заметили сотрудники магазина. Одного из злоумышленников задержал администратор, второй успел сбежать, однако подъехавшие на вызов росгвардейцы поймали его на парковке торгового центра.«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное масло подростки, один из которых состоит на учете в ПДН, планировали сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Устанавливается причастность юных злоумышленников к аналогичным кражам из продуктовых точек города», - рассказали в полиции.