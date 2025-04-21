В Бурятии охотники на нерп попали в западню

В ночь на воскресенье, 20 апреля, в 8 километрах от села Байкальское на льду озера Байкал пятеро охотников на нерп, ехавших на автомобиле и мотоцикле, попали в непогоду. Их техника застряла в снежном заносе, а усиливающийся ветер и метель не давали возможности выйти пешком со льда.На помощь охотникам выдвинулись спасатели из Северобайкальска. К месту происшествия они добирались на судне на воздушной подушке «Хивус-10».«Несмотря на сложные погодные условия, около трех часов ночи пострадавшие были обнаружены и эвакуированы в населённый пункт. Никто из них не пострадал», - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.Спасатели напоминают, что выход на лёд сейчас запрещён. Там, где лед ещё сохраняется, он имеет игольчатую структуру — передвигаться по нему очень опасно.