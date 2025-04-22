Пули отскочили от крепкого черепа забайкальца

В Чите суд вынес приговор 35-летнему жителю города, который летом 2024 года четыре раза выстрелил из травматического пистолета в голову прохожему.Преступление произошло 1 июля 2024 года. Как сообщает «Chita.ru», мужчина, недавно вышедший из колонии, среди бела дня в центре Читы спровоцировал конфликт. Во время словесной перепалки он выхватил травматический пистолет и почти в упор четыре раза выстрелил в голову 33-летнему прохожему, который шел со своей знакомой. Также нападавший несколько раз ударил жертву рукояткой оружия по голове, а затем еще бил ногами. Девушка закричала, нападавший отвлекся, благодаря чему пострадавший, несмотря на травмы, смог сбежать.Злоумышленника задержали. Ему инкриминировали хулиганство и покушение на убийство. Дело рассматривал суд присяжных.На суде всплыли любопытные детали. Так эксперт заключил, что жизнь пострадавшего спасли особенности его черепа. Благодаря уникальному строению головы, пули не пробили кости, а отрикошетили от них. В ином случае пострадавший был бы мертв.Присяжные заседатели признали обвиняемого виновным. Так как ранее мужчина уже был судим за убийство, в его действиях признали особо опасный рецидив, с учетом которого суд приговорил его к 11,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.