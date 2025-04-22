Происшествия 22.04.2025 в 15:14
Избитый кочергой житель Бурятии перед смертью успел указать на убийцу
Злоумышленником оказался пожилой односельчанин жертвы
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении пожилого жителя Закаменского района, обвиняемого в убийстве.
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Цакир Закаменского района. Днем 19 апреля он пришел в жилище к знакомому односельчанину и стал предъявлять ему претензии по поводу давнего конфликта. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе гость схватил металлическую кочергу и нанес ею множество ударов по голове хозяина дома, после чего скрылся.
Потерпевшего спустя некоторое время обнаружили соседи. Он успел рассказать им о напавшем на него человеке. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.
Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства и обнаружили на его одежде следы крови. В ходе допроса он не стал отпираться и во всем сознался.
«С учетом состояния здоровья в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Цакир Закаменского района. Днем 19 апреля он пришел в жилище к знакомому односельчанину и стал предъявлять ему претензии по поводу давнего конфликта. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе гость схватил металлическую кочергу и нанес ею множество ударов по голове хозяина дома, после чего скрылся.
Потерпевшего спустя некоторое время обнаружили соседи. Он успел рассказать им о напавшем на него человеке. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.
Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства и обнаружили на его одежде следы крови. В ходе допроса он не стал отпираться и во всем сознался.
«С учетом состояния здоровья в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
Тегиубийство