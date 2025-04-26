Происшествия 26.04.2025 в 10:41

В Бурятии локализовали один оставшийся лесной пожар

Три пожара за минувшие сутки удалось потушить
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии локализовали один оставшийся лесной пожар
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружили два новых возгорания: в Баунтовском и Еравнинском районах. За тот же период удалось ликвидировать три очага: в Баунтовском, Еравнинском и Кабанском районах на общей площади 92 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«На утро 26 апреля в республике действует один лесной пожар в Еравнинском районе на площади 35 га. Он локализован. На тушении  работает 10 человек из числа лесной охраны, задействовано две единицы лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.

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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

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