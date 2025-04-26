В Бурятии локализовали один оставшийся лесной пожар

За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружили два новых возгорания: в Баунтовском и Еравнинском районах. За тот же период удалось ликвидировать три очага: в Баунтовском, Еравнинском и Кабанском районах на общей площади 92 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«На утро 26 апреля в республике действует один лесной пожар в Еравнинском районе на площади 35 га. Он локализован. На тушении работает 10 человек из числа лесной охраны, задействовано две единицы лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет», - рассказали в РАЛХе.