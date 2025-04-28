В Бурятии пьяный водитель отправил в больницу сразу трех своих пассажиров

ДТП сразу с несколькими пострадавшими случилось днем 27 апреля на автодороге в Кижингинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в 4 км от села Иннокентьевка 41-летний водитель «Тойоты Марк 2» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии три пассажира иномарки - мужчины 57, 38 и 47 лет – получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Как уточнили в Госавтоинспекции, и водитель «Марка», и все пострадавшие пассажиры был пьяны.