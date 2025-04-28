Происшествия 28.04.2025 в 10:40

«Гастролер» из Читы обчищал квартиры жителей Улан-Удэ

Серийного вора вычислили по отпечатку на бутылке водки
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Текст: Андрей Константинов
«Гастролер» из Читы обчищал квартиры жителей Улан-Удэ
Фото: freepik.com
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Читы, подозреваемого в серии квартирных краж в сотых кварталах. Там мужчина промышлял с декабря 2024 года по март 2025 года.

Как сообщили в МВД Бурятии, ранее злоумышленник совершил около 20 квартирных краж в Чите и, боясь разоблачения, решил переключиться на соседний регион. В Улан-Удэ «домушник» приезжал минимум три раза.

По утрам мужчина с помощью отмычек и иных приспособлений вскрывал дверные замки квартир, предварительно убедившись, что хозяева ушли на работу. В основном злоумышленник похищал ювелирные украшения и наручные часы. В одном из случаев его «добычей» также стали квадрокоптер и кофта, которую он сразу же надел на себя. После совершения преступлений фигурант возвращался домой, где сбывал похищенное. Ущерб от его действий, по предварительным данным, составил более 200 тысяч рублей.

Злоумышленника разоблачили сотрудники уголовного розыска республиканского МВД. Они установили предполагаемого преступника, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения по пути его отхода после очередной кражи. Затем сыщики выяснили, что в магазине «домушник» купил бутылку воды, которую распил в подъезде одного из домов. Бутылку изъяли и направили на исследование, получив ДНК преступника.

Ловить вора бурятским оперативникам не пришлось – к этому моменту его уже задержали читинские полицейские за кражи у себя на родине. Теперь мужчине предстоит отвечать за преступления, совершенные сразу в двух регионах.
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