Происшествия 03.05.2025 в 12:10

Трое пожарных сгорели в лесном пожаре в Забайкалье

Мужчины пропали еще 23 апреля
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Текст: Дмитрий Родионов
Трое пожарных сгорели в лесном пожаре в Забайкалье

В лесах Забайкалья нашли тела троих пожарных-десантников, пропавших при тушении природных пожаров 23 апреля, сообщает пресс-служба минприроды региона.

Погибших пожарных Петровск-Забайкальского авиаотделения нашли сотрудники Читинской авиабазы в 10 км от лагеря. Следователи выясняют детали, уточнили в ведомстве.

Накануне одна из поисковых групп заметила два рюкзака с продуктами, принадлежащих пропавшим, рассказали в министерстве. Местная жительница сообщила ранее, что поисковая группа первого мая нашла обгоревшие вещи пожарных, сообщило издание «Чита онлайн».

В среду, 23 апреля, спасатели, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, перестали выходить на связь. Сестра одного из пропавших рассказала, что пожарные ушли в село Кыкер за продуктами. На обратном пути их подвез местный житель, высадив мужчин у реки. Затем троица пошла через лес и на связь больше не выходила.

Не исключено, что профессионалы попали в лесу в огненную западню при верховом пожаре. Они бросили свои тяжелые рюкзаки с продуктами, пытаясь спастись, но не успели выбраться из горящего леса.

 
Фото: "Номер один"

Теги
лесные пожары гибель пожарные Забайкалье

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