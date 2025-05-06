Происшествия 06.05.2025 в 16:41

В Улан-Удэ собутыльники обчистили своего товарища

Друзья отмутузили хозяина квартиры и забрали ценные вещи

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ собутыльники обчистили своего товарища

Дружеская попойка для одного из жителей Улан-Удэ окончилась грабежом и избиением в собственной квартире. Двое мужчин и женщина «сообразили на троих», однако захмелев, не смогли удержать себя в руках.

В середине ноября 2024 года парочка пришла в гости домой к знакомому. Троица начала распивать алкоголь. По какой-то причине мужчины поссорились. Слово за слово и вот радушный хозяин уже лежит на полу. Гость два раза ударил его кулаком, сев сверху, а женщина пнула ногой по лицу.

Пока избитый приходил в себя, гости не теряли время даром. Они сняли с телевизионной стенки телевизор марки «Phillips» стоимостью 35 000 рублей, прихватили гитару «Martinez FAC-501» стоимостью 15 000 рублей в чехле, забрали смарт-часы марки «Xiaomi Smart Band 8 Pro» (они стоили 2 500 рублей).

Но и на этом наглецы не остановились. Со своего пьяного товарища они сняли куртку - бушлат стоимостью 5 000 рублей, а из кармана куртки вытащили телефон «Realme NOTE 50» стоимостью 10 000 рублей.

Женщина за грабеж средь бела дня получила условный срок – три года. Ущерб, причиненный преступлением, она возместила в полном объеме.


Фото: "Номер один"

 

Теги
алкоголь грабеж суд

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