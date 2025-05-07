Происшествия 07.05.2025 в 16:49

Свидетеля грабежа в Бурятии преступники устранили с помощью подполья

Мужчина сумел выбраться и позвонил в полицию
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Свидетеля грабежа в Бурятии преступники устранили с помощью подполья

В Закаменском районе Бурятии мужчина вместе с двумя подростками подозреваются в незаконном лишении свободы человека. Свидетеля своего преступления они избили и заперли в подполье, однако мужчине чудом удалось выбраться из заточения.

По данным следствия, в ночь на 1 мая подозреваемые в селе Хамней проникли в пустующий дом. Их заметил пожилой сосед и стал кричать.

- Тогда злоумышленники забежали к нему во двор, избили мужчину, похитили его телефон, завели в дом и насильно поместили в подполье, на крышку которого сверху поставили кухонный стол. Затем они вернулись в соседнее жилище, откуда похитили ценные вещи, после чего разлили в помещении бензин, подожгли дом и скрылись с места происшествия, - рассказали в Следственном комитете республики.

Запертый ими мужчина спустя некоторое время смог самостоятельно выбраться из подполья и вызвать сотрудников полиции. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.

Фото: loon.site

 

 

 

Теги
грабеж

Все новости

В Бурятии выясняют обстоятельства гибели пожилого пожарного
07.05.2025 в 17:09
Свидетеля грабежа в Бурятии преступники устранили с помощью подполья
07.05.2025 в 16:49
На Арбате улан-удэнцам покажут победный видеоролик
07.05.2025 в 16:17
Сотрудники «Россети Сибирь» в Бурятии почтили память участников Великой Отечественной войны
07.05.2025 в 15:59
В Бурятии поймали сбежавшего психа
07.05.2025 в 15:39
В Бурятии назначили руководителя вновь созданного агентства
07.05.2025 в 15:27
В Бурятии мусоровоз устроил смертельное ДТП с пожарной машиной
07.05.2025 в 15:22
В Улан-Удэ посадили легендарный «Тополь Победы»
07.05.2025 в 15:00
В Бурятии разыскивают сбежавшего психа
07.05.2025 в 14:51
В Бурятии узника концлагеря поздравили с Днем Победы
07.05.2025 в 14:35
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
В Бурятии выясняют обстоятельства гибели пожилого пожарного
Сбивший огнеборца водитель мусоровоза мог не заметить его из-за дыма
07.05.2025 в 17:09
В Бурятии поймали сбежавшего психа
Пациента РПДН обнаружили на одной из улиц Новой Бряни
07.05.2025 в 15:39
В Бурятии мусоровоз устроил смертельное ДТП с пожарной машиной
В результате аварии погиб один человек
07.05.2025 в 15:22
В Бурятии разыскивают сбежавшего психа
Он самовольно покинул диспансер в Новой Бряни
07.05.2025 в 14:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru