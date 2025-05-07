Свидетеля грабежа в Бурятии преступники устранили с помощью подполья

В Закаменском районе Бурятии мужчина вместе с двумя подростками подозреваются в незаконном лишении свободы человека. Свидетеля своего преступления они избили и заперли в подполье, однако мужчине чудом удалось выбраться из заточения.

По данным следствия, в ночь на 1 мая подозреваемые в селе Хамней проникли в пустующий дом. Их заметил пожилой сосед и стал кричать.

- Тогда злоумышленники забежали к нему во двор, избили мужчину, похитили его телефон, завели в дом и насильно поместили в подполье, на крышку которого сверху поставили кухонный стол. Затем они вернулись в соседнее жилище, откуда похитили ценные вещи, после чего разлили в помещении бензин, подожгли дом и скрылись с места происшествия, - рассказали в Следственном комитете республики.

Запертый ими мужчина спустя некоторое время смог самостоятельно выбраться из подполья и вызвать сотрудников полиции. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.

Фото: loon.site