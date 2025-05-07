Происшествия 07.05.2025 в 17:09
В Бурятии выясняют обстоятельства гибели пожилого пожарного
Сбивший огнеборца водитель мусоровоза мог не заметить его из-за дыма
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб пожилой пожарный. Оно случилось сегодня днем на 45-м км автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга – Хоринск неподалеку от Онохоя.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, погибший водитель Владимир Хомяков работал в 17-м Заиграевском отряде Государственной противопожарной службы РБ более 20 лет.
«За годы работы Владимир Михайлович не раз доказывал свои профессиональные качества и навыки. Коллеги-пожарные отзываются о нем, как об ответственном, самоотверженном и добром человеке», - рассказали в агентстве, выразив соболезнования его родным и близким.
Туда съехались пожарные, чтобы потушить возгорание травы. Одна из их машин стояла возле дороги, рядом находился ее 64-летний водитель. Ехавший по трассе 47-летний водитель мусоровоза «Мазда Титан» из-за дыма вовремя не заметил мужчину и сбил его, а затем врезался в пожарный автомобиль «ЗИЛ-131». От полученных травм сбитый пожарный скончался на месте.
Также в аварии травмы получили водитель и два пассажира «Мазды Титан». Их доставили в больницу.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, погибший водитель Владимир Хомяков работал в 17-м Заиграевском отряде Государственной противопожарной службы РБ более 20 лет.
«За годы работы Владимир Михайлович не раз доказывал свои профессиональные качества и навыки. Коллеги-пожарные отзываются о нем, как об ответственном, самоотверженном и добром человеке», - рассказали в агентстве, выразив соболезнования его родным и близким.