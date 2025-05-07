В Бурятии выясняют обстоятельства гибели пожилого пожарного

Туда съехались пожарные, чтобы потушить возгорание травы. Одна из их машин стояла возле дороги, рядом находился ее 64-летний водитель. Ехавший по трассе 47-летний водитель мусоровоза «Мазда Титан» из-за дыма вовремя не заметил мужчину и сбил его, а затем врезался в пожарный автомобиль «ЗИЛ-131». От полученных травм сбитый пожарный скончался на месте.





Также в аварии травмы получили водитель и два пассажира «Мазды Титан». Их доставили в больницу.



