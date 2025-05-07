Происшествия 07.05.2025 в 15:22
В Бурятии мусоровоз устроил смертельное ДТП с пожарной машиной
В результате аварии погиб один человек
Текст: Елена Кокорина
В Заиграевском районе Бурятии мусоровоз въехал в пожарную машину. В результате столкновения двух служебных машин погиб пожарный.
- Данную информацию подтвердили в ЕДДС Заиграевского района. ДТП произошло недалеко от Онохоя. Погиб сотрудник пожарной охраны. На месте работают экстренные службы и заместитель главы Заиграевского района Цокто Жамсуев, - сообщили в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».
Фото: «Вперед. Заиграево»
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