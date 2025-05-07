В Бурятии мусоровоз устроил смертельное ДТП с пожарной машиной

В Заиграевском районе Бурятии мусоровоз въехал в пожарную машину. В результате столкновения двух служебных машин погиб пожарный.

- Данную информацию подтвердили в ЕДДС Заиграевского района. ДТП произошло недалеко от Онохоя. Погиб сотрудник пожарной охраны. На месте работают экстренные службы и заместитель главы Заиграевского района Цокто Жамсуев, - сообщили в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Фото: «Вперед. Заиграево»