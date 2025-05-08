Происшествия 08.05.2025 в 18:06
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 7-летнего мальчика
Ребенок получил тяжелые травмы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка.
«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Комсомольской 21-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил 7-летнего мальчика на пешеходном переходе. В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает, что близятся школьные каникулы. Полицейские призывают водителей снижать скорость в местах, расположенных вблизи детских площадок, парков и скверов, проявлять осторожность во дворах.
«По предварительным данным, сегодня днём на ул. Комсомольской 21-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил 7-летнего мальчика на пешеходном переходе. В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает, что близятся школьные каникулы. Полицейские призывают водителей снижать скорость в местах, расположенных вблизи детских площадок, парков и скверов, проявлять осторожность во дворах.
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