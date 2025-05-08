В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 7-летнего мальчика

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В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка.По предварительным данным, сегодня днём на ул. Комсомольской 21-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил 7-летнего мальчика на пешеходном переходе. В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Госавтоинспекция напоминает, что близятся школьные каникулы. Полицейские призывают водителей снижать скорость в местах, расположенных вблизи детских площадок, парков и скверов, проявлять осторожность во дворах.