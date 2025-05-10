Происшествия 10.05.2025 в 15:12
В Улан-Удэ загорелось кладбище
Загорелась трава на кладбище в микрорайоне Горького
Текст: Татьяна Жамсуева
По данным МЧС РБ, сегодня днем на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании травы на кладбище в микрорайоне Горького. Огонь был ликвидирован на 500 кв.м.
К тушению пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники, также была задействована патрульно-маневренная группа.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России.
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