Происшествия 10.05.2025 в 15:12

В Улан-Удэ загорелось кладбище

Загорелась трава на кладбище в микрорайоне Горького
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ загорелось кладбище
Фото: МЧС РБ

По данным МЧС РБ, сегодня днем на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании травы на кладбище в микрорайоне Горького. Огонь был ликвидирован на 500 кв.м. 

К тушению пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники, также была задействована патрульно-маневренная группа. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России.

Теги
пожар

Все новости

В Бурятии пенсионеры переходят на гречку
10.05.2025 в 15:19
В Улан-Удэ загорелось кладбище
10.05.2025 в 15:12
В Бурятию начался завоз китайской и среднеазиатской картошки
10.05.2025 в 14:53
В России сегодня обучается свыше 400 монгольских офицеров
10.05.2025 в 14:38
В Бурятии прокуратура почтила память героев Великой Отечественной войны
09.05.2025 в 17:01
В городе запустили трамвай-инсталляцию
09.05.2025 в 15:53
В Бурятии студенты посетили вечер памяти и благодарности, посвященный Дню Победы
09.05.2025 в 15:44
Бурятия празднует День Победы
09.05.2025 в 14:25
В Прибайкальском районе мужчина пострадал при пожаре в часовне
09.05.2025 в 13:11
В Бурятии выдача ипотечных кредитов снизилась на 39%
09.05.2025 в 13:01
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
Лесной пожар в Бурятии может перекинуться на населенных пункт
Пожарные защищают от огня село Романовку в Баунтовском районе
10.05.2025 в 15:40
В Прибайкальском районе мужчина пострадал при пожаре в часовне
Предварительная причина произошедшего – поджог
09.05.2025 в 13:11
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 7-летнего мальчика
Ребенок получил тяжелые травмы
08.05.2025 в 18:06
В Минздраве Якутии сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на фабрике
В результате происшествия пострадали четыре человека
08.05.2025 в 14:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru