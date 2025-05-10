В Улан-Удэ загорелось кладбище

По данным МЧС РБ, сегодня днем на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании травы на кладбище в микрорайоне Горького. Огонь был ликвидирован на 500 кв.м.

К тушению пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники, также была задействована патрульно-маневренная группа.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России.