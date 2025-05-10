Происшествия 10.05.2025 в 15:40

Лесной пожар в Бурятии может перекинуться на населенный пункт

Пожарные защищают от огня село Романовку в Баунтовском районе
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Текст: Татьяна Жамсуева
Лесной пожар в Бурятии может перекинуться на населенный пункт
Фото: МЧС РБ

На данный момент туда направили вертолет Ми-8 МЧС России из Улан-Удэ. Бульдозером проложены 2 минерализованные полосы, а также проведен профилактический отжиг сухой травы. Для защиты населенного пункта задействованы силы и средства пожарной части 19-го Баунтовского отряда ГПС, лесной охраны, авиалесоохраны, добровольцы и местное население.

Вчера вечером в Баунтовском эвенкийском районе произошло возгорание в лесном массиве. Сильный ветер распространил пламя на большие территории. На данный момент площадь пожара составляет 38 гектаров, 81 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны, привлеченных добровольцев и 24 единиц техники сдерживают пламя от перехода на населенный пункт — Романовка. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России.

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