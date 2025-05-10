Происшествия 10.05.2025 в 18:17

На автокроссе в Улан-Удэ перевернулись машины

Он проходит на ипподроме на Верхней-Березовке
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Текст: Татьяна Жамсуева
На автокроссе в Улан-Удэ перевернулись машины
Фото: скриншот из ТГ-канала Весь Улан-Удэ

Организаторы мероприятия обещали, что будет дрифт, пыль, адреналин. Но помимо всего прочего произошло опрокидывание гоночных машин во время соревнования.

Напомним, что мероприятие проходит сегодня на территории ипподрома.

По уверению очевидцев, во время соревновательных гонок опрокинулись аж две машины с участниками. Обстоятельства происшествия уточняются.

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