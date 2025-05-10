На автокроссе в Улан-Удэ перевернулись машины

Организаторы мероприятия обещали, что будет дрифт, пыль, адреналин. Но помимо всего прочего произошло опрокидывание гоночных машин во время соревнования.



Напомним, что мероприятие проходит сегодня на территории ипподрома.

По уверению очевидцев, во время соревновательных гонок опрокинулись аж две машины с участниками. Обстоятельства происшествия уточняются.