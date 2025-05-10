Спорт 10.05.2025 в 16:26

На ипподроме Улан-Удэ проходит кросс среди машин

Открытый Чемпионат Республики Бурятия по автомобильному кроссу проходит на Верхней Березовке
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Текст: Татьяна Жамсуева
На ипподроме Улан-Удэ проходит кросс среди машин
Фото: Минспорт РБ

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области. Также наши спортсмены. Горожан ждут захватывающие заезды и борьба за победу в гонке. Бурятские спортсмены участвуют в дивизионах «Супер 1600», «Д2 — Классика» и «СуперАвто».

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- Пусть эти соревнования подарят всем нам море впечатлений, которых мы так ждали! Желаю, чтобы этот праздник скорости и адреналина продолжался, радуя болельщиков и любителей автомобильного спорта. Огромная благодарность организаторам! Всем хорошего настроения, успехов и удачи! – пожелал министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

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