На ипподроме Улан-Удэ проходит кросс среди машин

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области. Также наши спортсмены. Горожан ждут захватывающие заезды и борьба за победу в гонке. Бурятские спортсмены участвуют в дивизионах «Супер 1600», «Д2 — Классика» и «СуперАвто».





- Пусть эти соревнования подарят всем нам море впечатлений, которых мы так ждали! Желаю, чтобы этот праздник скорости и адреналина продолжался, радуя болельщиков и любителей автомобильного спорта. Огромная благодарность организаторам! Всем хорошего настроения, успехов и удачи! – пожелал министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.