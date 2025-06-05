Пауэрбанк вспыхнул на борту рейса Санкт-Петербург - Якутск

На борту самолета авиакомпании «Якутия», выполнявшего рейс по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, 4 июня произошло задымление, сообщает «Фонтанка.ру». Причиной стало короткое замыкание пауэрбанка, находившегося в ручной клади одного из пассажиров, сообщает авиакомпания. По данным полиции, пострадал один человек.«Благодаря бдительности пассажиров и слаженным профессиональным действиям бортпроводников источник задымления был своевременно обнаружен», — отмечается в сообщении «Якутии».Серьёзных последствий удалось избежать, борт продолжил перелёт в штатном режиме и благополучно приземлился в Якутске. Там в медпункт аэропорта была доставлена 21-летняя пассажирка с ожогами ступни. Она пояснила, что во время полёта самовоспламенился ее портативный аккумулятор. Она потушила его ногами, но при этом получила ожог. Из медпункта девушку перевели в ожоговый центр республиканской больницы.Многие авиакомпании в связи с пожароопасностью портативных аккумуляторов запрещают перевозить устройства в багаже.