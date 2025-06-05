Происшествия 05.06.2025 в 10:13

Пауэрбанк вспыхнул на борту рейса Санкт-Петербург - Якутск

Пассажирка затушила устройство, получив ожог ноги
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Текст: Иван Иванов
Пауэрбанк вспыхнул на борту рейса Санкт-Петербург - Якутск
Фото: архив «Номер один»
На борту самолета авиакомпании «Якутия», выполнявшего рейс по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, 4 июня произошло задымление, сообщает «Фонтанка.ру». Причиной стало короткое замыкание пауэрбанка, находившегося в ручной клади одного из пассажиров, сообщает авиакомпания. По данным полиции, пострадал один человек.

«Благодаря бдительности пассажиров и слаженным профессиональным действиям бортпроводников источник задымления был своевременно обнаружен», — отмечается в сообщении «Якутии».

Серьёзных последствий удалось избежать, борт продолжил перелёт в штатном режиме и благополучно приземлился в Якутске. Там в медпункт аэропорта была доставлена 21-летняя пассажирка с ожогами ступни. Она пояснила, что во время полёта самовоспламенился ее портативный аккумулятор. Она потушила его ногами, но при этом получила ожог. Из медпункта девушку перевели в ожоговый центр республиканской больницы.

Многие авиакомпании в связи с пожароопасностью портативных аккумуляторов запрещают перевозить устройства в багаже.
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