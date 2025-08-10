Происшествия 10.08.2025 в 09:03

На севере Бурятии тушат два лесных пожара

Очаги действуют в Баунтовском районе
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии тушат два лесных пожара
Фото: РАЛХ
За минувшие сутки в лесах Бурятии новых возгораний не произошло. Огнеборцам удалось ликвидировать один пожар в Джидинском районе на площади 0,1 га, который возник из-за сухих гроз.

По последним данным, сейчас два пожара тушат на севере республики – в Баунтовском эвенкийском районе. При этом очаги возгорания действуют в труднодоступной местности, общая площадь составляет 330 га.

«С огнём сражаются 20 сотрудников авиалесоохраны. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Напомним, на территории лесного фонда Бурятии действует особой противопожарный режим», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Теги
РАЛХ лесные пожары Баунтовский район

ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

