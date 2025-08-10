На севере Бурятии тушат два лесных пожара

За минувшие сутки в лесах Бурятии новых возгораний не произошло. Огнеборцам удалось ликвидировать один пожар в Джидинском районе на площади 0,1 га, который возник из-за сухих гроз.По последним данным, сейчас два пожара тушат на севере республики – в Баунтовском эвенкийском районе. При этом очаги возгорания действуют в труднодоступной местности, общая площадь составляет 330 га.«С огнём сражаются 20 сотрудников авиалесоохраны. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Напомним, на территории лесного фонда Бурятии действует особой противопожарный режим», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.