Происшествия 22.08.2025 в 10:44

Водителя задержали при перевозке 1,6 килограммов золота

В Якутии посредника наняли за 500 тысяч рублей для транспортировки нелегального груза
A- A+
Текст: Иван Иванов
Водителя задержали при перевозке 1,6 килограммов золота
Фото: пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Во время несения службы на улице Ленина в посёлке Нижний Бестях Республики Саха (Якутия) сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai Solaris для проверки документов у водителя. За рулём иномарки находился 50-летний работник золотодобывающего предприятия. 

Автоинспекторы и прибывшие оперативники из группы экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили на заднем сиденье легковушки дорожную сумку, где находились упакованные в полиэтиленовые пакеты пять прямоугольных слитков и три фрагмента металла жёлто-коричневого цвета, а также пакет с россыпным природным золотом, около 900 тысяч рублей наличными и электронные весы. Изъятый металл был направлен на экспертизу, а машину поместили на спецстоянку.

«Проведённое химическое исследование подтвердило, что представленные образцы являются кустарно изготовленными слитками из природного шлихового золота общей массой более 1,6 килограмма и стоимостью свыше 13 миллионов рублей. Водитель пояснил полицейским, что драгоценный металл он перевозил из Оймяконского района в Якутск за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей», сообщили в пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

По факту незаконного оборота золота возбуждено уголовное дело. У задержанного мужчины взяли подписку о невыезде.
Теги
золото

Все новости

В Улан-Удэ в автопробеге участвует 84-летняя пенсионерка
22.08.2025 в 10:54
Водителя задержали при перевозке 1,6 килограммов золота
22.08.2025 в 10:44
В Улан-Удэ тётя отдала мошенникам миллионные накопления племянника
22.08.2025 в 10:30
Глава Бурятии осмотрит социальные объекты Кяхтинского района
22.08.2025 в 10:28
Билеты на поезд Улан-Удэ - Иркутск подорожали за год почти на 20%
22.08.2025 в 10:12
Мать и дочь фиктивно трудоустроили в Бурятии сотни иностранцев
22.08.2025 в 09:57
В Бурятии открыто движение по новым путям на двух участках БАМа
22.08.2025 в 09:51
Фотоловушка в заказнике Бурятии запечатлела материнские будни лосихи
22.08.2025 в 09:43
В Монголии права инвесторов профинансируют долларами
22.08.2025 в 09:32
В районе Бурятии маленький зверь задрал сотню кур
22.08.2025 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
В районе Бурятии маленький зверь задрал сотню кур
Пострадало одно из хозяйств в Кяхтинском районе
22.08.2025 в 09:24
Час избивала, а другие снимали на видео
Школьницу, истязавшую девочку под Новосибирском, не накажут
22.08.2025 в 09:22
В Улан-Удэ сбили женщину на Ленина
Она вышла на дорогу вне «зебры»
22.08.2025 в 09:04
Арбат в Улан-Удэ ушел под воду и ненадолго превратился в Венецию
Спустя час с водой справилась ливнёвка
22.08.2025 в 08:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru