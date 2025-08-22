Водителя задержали при перевозке 1,6 килограммов золота

Во время несения службы на улице Ленина в посёлке Нижний Бестях Республики Саха (Якутия) сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai Solaris для проверки документов у водителя. За рулём иномарки находился 50-летний работник золотодобывающего предприятия.Автоинспекторы и прибывшие оперативники из группы экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили на заднем сиденье легковушки дорожную сумку, где находились упакованные в полиэтиленовые пакеты пять прямоугольных слитков и три фрагмента металла жёлто-коричневого цвета, а также пакет с россыпным природным золотом, около 900 тысяч рублей наличными и электронные весы. Изъятый металл был направлен на экспертизу, а машину поместили на спецстоянку.«Проведённое химическое исследование подтвердило, что представленные образцы являются кустарно изготовленными слитками из природного шлихового золота общей массой более 1,6 килограмма и стоимостью свыше 13 миллионов рублей. Водитель пояснил полицейским, что драгоценный металл он перевозил из Оймяконского района в Якутск за денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей», сообщили в пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).По факту незаконного оборота золота возбуждено уголовное дело. У задержанного мужчины взяли подписку о невыезде.