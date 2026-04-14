В Улан-Удэ пройдет Кубок пяти морей по самбо

6 мая 2026 года в Улан-Удэ стартует второй этап Кубка пяти морей на призы Росрыболовства. Соревнования пройдут в ФСК и со всей страны соберут юных самбистов в возрасте от 12 до 14 лет.

Министр спорта республики Иван Козырев подчеркнул значимость соревнований, сказав, что такие турниры открывают молодым спортсменам путь на всероссийский уровень и помогают сделать первые шаги в большом спорте.

Участники турнира занявшие 1 и 2 места получат путёвки в финал турнира, медали, денежные вознаграждения и ценные призы. Призовой фонд составит более 1 000 000 рублей.

Фото: минспорт РБ