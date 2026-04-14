Общество 14.04.2026 в 14:13

Японцы бесплатно обучат тысячу монгольских студентов

Основной упор в подготовке квалифицированных кадров будет сделан на медицину и сельское хозяйство
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Президент Монголии провел встречу с главой японского благотворительного фонда «The Nippon Foundation» Сасакава Ёхэем, отметив значительный вклад фонда в развитие страны. Как сообщает портал «Монцамэ», особое внимание было уделено совместным проектам в сферах образования, кадров, традиционной медицины и науки, которые способствуют устойчивому социально-экономическому развитию Монголии.

В рамках программы, согласованной во время государственного визита президента У. Хурэлсуха в Японию в 2022 году, 1000 студентов из регионов Монголии смогут получить высшее образование в отечественных университетах по полной стипендии. Эта инициатива, официально закрепленная Меморандумом в 2025 году, направлена на подготовку квалифицированных специалистов для реализации ключевых национальных программ, таких как «Миллиард деревьев», «Продовольственное обеспечение и безопасность» и «Здоровый монгол».

Студенты будут обучаться по востребованным специальностям, включая экологию, медицину, сельское хозяйство и пищевую промышленность. По завершении обучения им предстоит отработать три года в своих регионах. Стипендиальная программа, рассчитанная на 12 лет, предусматривает безвозмездное финансирование в размере свыше 5 миллионов долларов США.

В будущем фонд «The Nippon Foundation» планирует также организовать программы повышения квалификации для молодых сотрудников администрации президента и министерства иностранных дел Монголии в Японии. В знак признательности за плодотворное сотрудничество, президент У. Хурэлсух наградил Сасакава Ёхэя орденом Трудового Красного Знамени, а специального советника фонда Юджи Мори – орденом «Полярная звезда».
Теги
Монголия

Все новости

Читайте также
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru