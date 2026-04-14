Японцы бесплатно обучат тысячу монгольских студентов

Президент Монголии провел встречу с главой японского благотворительного фонда «The Nippon Foundation» Сасакава Ёхэем, отметив значительный вклад фонда в развитие страны. Как сообщает портал «Монцамэ», особое внимание было уделено совместным проектам в сферах образования, кадров, традиционной медицины и науки, которые способствуют устойчивому социально-экономическому развитию Монголии.В рамках программы, согласованной во время государственного визита президента У. Хурэлсуха в Японию в 2022 году, 1000 студентов из регионов Монголии смогут получить высшее образование в отечественных университетах по полной стипендии. Эта инициатива, официально закрепленная Меморандумом в 2025 году, направлена на подготовку квалифицированных специалистов для реализации ключевых национальных программ, таких как «Миллиард деревьев», «Продовольственное обеспечение и безопасность» и «Здоровый монгол».Студенты будут обучаться по востребованным специальностям, включая экологию, медицину, сельское хозяйство и пищевую промышленность. По завершении обучения им предстоит отработать три года в своих регионах. Стипендиальная программа, рассчитанная на 12 лет, предусматривает безвозмездное финансирование в размере свыше 5 миллионов долларов США.В будущем фонд «The Nippon Foundation» планирует также организовать программы повышения квалификации для молодых сотрудников администрации президента и министерства иностранных дел Монголии в Японии. В знак признательности за плодотворное сотрудничество, президент У. Хурэлсух наградил Сасакава Ёхэя орденом Трудового Красного Знамени, а специального советника фонда Юджи Мори – орденом «Полярная звезда».