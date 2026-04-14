В Улан-Удэ вынесли приговор Михаилу Пичугину

Сегодня Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор Михаилу Пичугину, который 67 дней дрейфовал на катамаране в Охотском море. Мужчина был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса и приговорен к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и племянником на катамаране «Байкат 470» выдвинулись от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. По пути у них сломался мотор, после чего судно два месяца дрейфовало в море.Брат и племянник Михаила погибли, а его самого случайно обнаружили рыбаки. Обессилевшего мужчину доставили в больницу Магадана, где его лечили и восстанавливали. После этого Михаил вернулся в Бурятию. По факту гибели его родственников было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».Также следователи установили, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора, вписав их в договор купли-продажи, и неправомерно заменил на корпусе движка информационные таблички, продублировав на них представленные в орган контроля данные. За это Михаила Пичугина обвинили по статье «Использование заведомо подложного документа».На многочисленных судебных заседаниях, предшествовавших вынесению приговора, выяснилось, что Михаил Пичугин на август 2024 года запланировал отпуск, который собирался провести, путешествуя по Охотскому морю. Для этого в 2023 году он купил новую лодку, а в 2024 году – мотор. Мотор, в отличии от лодки, уже был в пользовании. При покупке мотора Михаила обманули – вместо «Хонда BF40» он получил «Хонда BF50», причем подвеска двигателя требовала ремонта.Подвеску отремонтировали, и Пичугин начал готовиться к путешествию. Он тщательно и долго испытывал мотор, тот работал без нареканий. Однако 9 августа, когда Михаил вместе с братом и племянником выдвинулась в сторону острова Сахалин, у них сломался мотор. Продолжать путешествие стало невозможно.После того как мотор заглох, Пичугин попытался завести его, но безуспешно. Михаил предпринимал несколько попыток починить двигатель, но ничего не получилось. Несколько раз семья Пичугиных пыталась добраться до берега с помощью весел, но всякий раз течение и ветер вновь уносили их в море.Вскоре у мужчин закончилась питьевая вода, им пришлось собирать осадки от дождя, отстаивать их и пить. Вскоре у племянника Михаила началась апатия, он отказывался от еды и сильно нервничал. Подростка пытались успокоить, отец уговаривал сына есть, но мальчик все равно отказывался. Примерно через месяц подростка не стало. Вскоре умер и брат Михаила.Михаил остался один на один со стихией. В лодке он продолжал возить тела умерших родственников, чтобы предать их земле в случае своего спасения. Спасение к Михаилу пришло, когда он уже особо в него не верил - спустя два месяца от начала путешествия. Его заметили рыбаки судна «Ангел». Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали. А вскоре в отношении Михаила Пичугина начались следственные действия.