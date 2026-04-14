Происшествия 14.04.2026 в 14:06

В Бурятии из-за учений загорелся лес

Огонь тушили в Тарбагатайском районе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Тарбагатайском районе Бурятии за прошедшие сутки был обнаружен один лесной пожар. По информации Республиканского агентства лесного хозяйства, его причиной стали учения и стрельбы.

- Пожар охватил площадь 8 гектаров. Благодаря слаженным действиям специалистов огонь удалось ликвидировать в течение первых суток. Возгорание тушили 30 человек, среди них было 15 сотрудников лесной охраны и 15 специалистов авиалесоохраны. Для борьбы с огнём было задействовано семь единиц спецтехники, - рассказали в агентстве.

На данный момент новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В РАЛХ напомнили, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено, а нахождение в лесу разрешено только в специально отведённых местах.

Фото: нейросеть

Теги
пожар

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru