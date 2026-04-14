В Бурятии из-за учений загорелся лес

В Тарбагатайском районе Бурятии за прошедшие сутки был обнаружен один лесной пожар. По информации Республиканского агентства лесного хозяйства, его причиной стали учения и стрельбы.

- Пожар охватил площадь 8 гектаров. Благодаря слаженным действиям специалистов огонь удалось ликвидировать в течение первых суток. Возгорание тушили 30 человек, среди них было 15 сотрудников лесной охраны и 15 специалистов авиалесоохраны. Для борьбы с огнём было задействовано семь единиц спецтехники, - рассказали в агентстве.

На данный момент новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В РАЛХ напомнили, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено, а нахождение в лесу разрешено только в специально отведённых местах.

Фото: нейросеть