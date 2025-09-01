Мэру города вынесли приговор

Собранные СУ СК России по Иркутской области доказательства о причастности бывшего мэра Тулуна к массовым злоупотреблениям на своём посту признаны судом достаточными для вынесения приговора.Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2023 год глава города Тулуна, исполняя свои служебные обязанности ненадлежащим образом, не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития и нуждающихся в улучшении жилищных условий, чем существенно нарушил их права и законные интересы.Кроме того, в 2020 году чиновник, выйдя за пределы своих полномочий, обеспечил жильцам 11 домов, ранее признанных аварийными, при этом не пострадавших от подъёма грунтовых вод, вызванного дождями, незаконное получение права на предоставление жилых помещений из государственного жилого фонда. В результате чего граждане, жилые помещения которых были утрачены в связи с нахождением на пострадавшей от затопления территории, не были обеспечены жильем.Помимо этого, с 2020 по 2022 год глава города путем оформления на аффилированных лиц завладел правом собственности на муниципальный земельный участок, причинив администрации Тулуна ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.Также в 2022 году мэр незаконно предоставил земельный участок в собственность своему сыну.На основании собранных доказательств суд признал чиновника виновным халатности, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. По совокупности преступлений мэр получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.