Происшествия 03.09.2025 в 10:11

Житель Улан-Удэ по указке мошенников продал автомобиль

Деньги мужчина перевел на «безопасный счет» и ждал, когда ему их вернут
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ по указке мошенников продал автомобиль
Фото: архив «Номер один»
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 19 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики отдали аферистам 2,2 миллиона рублей. Одной из жертв мошенников стал житель Улан-Удэ, который продал автомобиль, а деньги перечислил на «безопасный счет».

Как рассказали в МВД Бурятии, в начале июня горожанину позвонила неизвестная девушка и сообщила, что на его имя мошенники оформили кредиты в различных банках. Для их аннулирования мужчине предложили самому взять займ, чтобы «исчерпать свой кредитный потенциал» и перекрыть доступ к счетам. 

Поверив, мужчина проследовал в банк, но там выдавать кредит ему отказались. Тогда аферистка предложила горожанину продать свою машину, объяснив, что мошенники пытаются переоформить автомобиль на себя. Вновь поверив неизвестной девушке, улан-удэнец продал авто, а вырученные 380 тысяч рублей перевел на «безопасный счет».

После этого незнакомка стала убеждать мужчину, что мошенники пытаются продать его квартиру. Чтобы предотвратить сделку, горожанину предложили самому срочно продать недвижимость. Однако от такого предложения он отказался. 

«До того, как сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу, мужчина был твердо уверен, что перечислил деньги на «безопасный счет», а средства ему потом вернут после решения всех его проблем», - отметили в МВД Бурятии.
Теги
мошенничество

Все новости

В Тарбагатайском районе Бурятии торжественно открыли новую амбулаторию
03.09.2025 в 11:05
Жительницу Бурятии сбила машина на проспекте 60 лет СССР
03.09.2025 в 10:52
Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии
03.09.2025 в 10:38
В Бурятии потерялось сразу несколько грибников
03.09.2025 в 10:35
В Улан-Удэ задержали вороватую пенсионерку
03.09.2025 в 10:27
Трехлетний ребенок получил травмы ног на спортивной площадке в Бурятии
03.09.2025 в 10:17
Житель Улан-Удэ по указке мошенников продал автомобиль
03.09.2025 в 10:11
Сломанный нос стал наказанием пьяному водителю в Бурятии
03.09.2025 в 10:07
Жители Бурятии полетят на Хайнань с 10 октября
03.09.2025 в 09:46
В центре Улан-Удэ отключат светофор
03.09.2025 в 09:37
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Жительницу Бурятии сбила машина на проспекте 60 лет СССР
ДТП произошло в Северобайкальске
03.09.2025 в 10:52
В Улан-Удэ задержали вороватую пенсионерку
Она стащила в магазине чужой рюкзак
03.09.2025 в 10:27
Трехлетний ребенок получил травмы ног на спортивной площадке в Бурятии
Все произошло в поселке Саган-Нур
03.09.2025 в 10:17
Сломанный нос стал наказанием пьяному водителю в Бурятии
Он повредил его при столкновении с иномаркой
03.09.2025 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru