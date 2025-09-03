Житель Улан-Удэ по указке мошенников продал автомобиль

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 19 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики отдали аферистам 2,2 миллиона рублей. Одной из жертв мошенников стал житель Улан-Удэ, который продал автомобиль, а деньги перечислил на «безопасный счет».Как рассказали в МВД Бурятии, в начале июня горожанину позвонила неизвестная девушка и сообщила, что на его имя мошенники оформили кредиты в различных банках. Для их аннулирования мужчине предложили самому взять займ, чтобы «исчерпать свой кредитный потенциал» и перекрыть доступ к счетам.Поверив, мужчина проследовал в банк, но там выдавать кредит ему отказались. Тогда аферистка предложила горожанину продать свою машину, объяснив, что мошенники пытаются переоформить автомобиль на себя. Вновь поверив неизвестной девушке, улан-удэнец продал авто, а вырученные 380 тысяч рублей перевел на «безопасный счет».После этого незнакомка стала убеждать мужчину, что мошенники пытаются продать его квартиру. Чтобы предотвратить сделку, горожанину предложили самому срочно продать недвижимость. Однако от такого предложения он отказался.«До того, как сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу, мужчина был твердо уверен, что перечислил деньги на «безопасный счет», а средства ему потом вернут после решения всех его проблем», - отметили в МВД Бурятии.