Экономика и бизнес 24.05.2026 в 13:35

Монголия начала строительство новой ГЭС

За счёт иностранных инвестиций страна сможет отказаться от импорта дорогой электроэнергии
Текст: Иван Иванов
Великий государственный хурал Монголии в экстренном порядке одобрил законопроект, направленный на повышение эффективности использования внешних заимствований. Инициатива, представленная правительством, призвана обеспечить своевременное финансирование и ввод в эксплуатацию стратегически важных объектов. Как сообщает информационный портал "Монцамэ", принятие закона открывает путь к финансированию строительства нефтеперерабатывающего завода и гидроэлектростанции «Эрденебурен».

Министр финансов З.Мендсайхан подчеркнул, что эти проекты имеют огромное значение для экономики и социальной сферы страны. Улучшение механизмов использования иностранных займов позволит завершить их в установленные сроки. Успешное завершение Эрденебуренской ГЭС обеспечит полную энергетическую независимость западных регионов Монголии, которые в настоящее время зависят от импорта электроэнергии из России. Ввод в эксплуатацию ГЭС также создает предпосылки для своевременного запуска нефтеперерабатывающего завода, который, как ожидается, сможет покрывать около 50% внутреннего спроса на нефтепродукты.

Депутат Великого хурала Монголии Н.Алтаншагай сообщил, что законопроект был внесён на рассмотрение правительства в срочном порядке в связи с необходимостью дополнительной проверки. Несмотря на исключение центра «Сельбе» из данного законопроекта, его ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года. Н.Алтаншагай также отметил, что для реализации двух приоритетных проектов в текущем году требуется 1,8 триллиона тугриков, в то время как в прошлом году на иностранные займы было предусмотрено 1,2 триллиона. Закон принят как временная мера, позволяющая сосредоточиться на двух приоритетных проектах из 74, финансируемых за счет внешних займов и превышающих бюджетные возможности.

