Жительница Бурятии перечислила мошенникам более 6 млн рублей

За минувшие выходные полиция Бурятии зарегистрирована 45 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители региона потеряли 9,6 млн рублей. Большая часть из этой суммы пришлась на жительницу Северо-Байкальского района. Она отдала мошенникам свыше 6 млн. рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, в сентябре женщине перечислили социальные выплаты в размере около 6 млн рублей. Вскоре с ней связался мужчина – якобы представитель фирмы, которая занимается инвестициями. Он убедил женщину выгодно вложить деньги.Потерпевшая скачала на телефон несколько мобильных приложений, где была размещена якобы личная страница для инвестиций, и внесла 100 тысяч рублей на счет, который продиктовал неизвестный. Злоумышленник сообщил: чтобы инвестировать, вносить платежи необходимо регулярно.Женщина совершала переводы практически каждый день разными суммами. Всего она отправила 6 млн 145 тысяч рублей.Когда женщина попыталась забрать деньги, аферист называл разные причины для отказа и предлагал потерпеть. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.Как отметили в МВД, потерпевшая была наслышана о мошенниках из СМИ, а также участвовала в профилактических беседах, проводимых сотрудниками полиции. Но это ее не спасло.