9 миллионов рублей отдала мошенникам жительница Улан-Удэ

За три прошедших дня полиция Бурятии зарегистрировала 25 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли 12,6 млн рублей. Львиная доля из этой суммы пришлась на одну жительницу Улан-Удэ. Она лишилась почти 9 миллионов рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, сначала горожанке поступил звонок от неизвестной, представившейся госслужащим. Собеседница сообщила, что в связи с гибелью родственника женщине полагаются государственные награды и единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. По просьбе звонившей улан-удэнка продиктовала номер своего СНИЛС.Вскоре последовал повторный звонок — на этот раз от мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности Госуслуги. Он заявил, что мошенники взломали личный кабинет женщины и получили доступ к её персональным данным с помощью ранее предоставленного СНИЛСа. Звонивший предупредил, что в ближайшее время с ней свяжется следователь, курирующий инцидент.Действительно, вскоре горожанке позвонил ещё один мужчина, назвавшийся следователем. Он сообщил, что злоумышленники оформили на имя женщины кредиты и пытаются перевести 900 тысяч рублей, однако операции временно заблокированы банком. В ходе разговора он поинтересовался, есть ли у неё собственные средства. Женщина ответила, что на её банковском счёте находятся 8 миллионов рублей. Кроме того, у нее есть 770 тысяч рублей наличными.Лже-следователь настоятельно посоветовал горожанке снять деньги со счёта и сообщил, что с ней в ближайшее время свяжется сотрудник Центрального банка для дальнейшей координации действий. Кроме того, ей порекомендовали приобрести новый телефон для «обеспечения безопасности».Вскоре в мессенджере с улан-удэнкой связался «представитель Центробанка». Он объяснил, что для «декларирования» денежных средств необходимо снять наличные.Женщина подала в банк заявку на снятие 7 миллионов рублей. В рамках внутренней проверки банк задал ей стандартные вопросы о целях снятия средств и уточнил, не действует ли она по просьбе третьих лиц. Для дополнительной проверки сотрудники связались с её сыном. Перед тем как передать телефон, женщина сказала ему, что планирует снять деньги для размещения под проценты. Сын подтвердил эту информацию, и заявка была одобрена. Средства выдали спустя несколько дней. В тот же день заявительница упаковала деньги в пакет и передала их неизвестному молодому человеку, выступившему в качестве курьера.Позже женщина сняла со счета еще миллион и по частям перевела его на указанные мошенниками банковские карты. То же самое она проделала и с хранящейся дома наличкой.После этого горожанке вновь позвонил «следователь», который велел дожидаться дальнейших указаний от «сотрудника Центрального банка». Однако, через несколько дней вся переписка с мошенниками исчезла, а связь с ними прервалась: ни один из указанных номеров больше не отвечал. Только тогда женщина осознала, что стала жертвой мошенничества.Как отметили в МВД, горожанка знала о существовании подобных схем мошенничества, однако не участвовала в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение таких преступлений.