Происшествия 10.12.2025 в 14:07
В Улан-Удэ горит торговый центр
Сейчас огонь продолжает распространяться по зданию
Текст: Андрей Константинов
Торговый центр «Баянгол» загорелся сегодня около часа дня в Улан-Удэ. В настоящее время пожар усилился, огонь продолжает распространяться по зданию.
На место прибыло множество пожарных расчетов. Сейчас огнеборцы пытаются потушить возгорание.
На место прибыло множество пожарных расчетов. Сейчас огнеборцы пытаются потушить возгорание.
Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, в связи с работой пожарных ограничено движение по крайней правой полосе улицы Терешковой в направлении Бабушкина. Светофор на перекрестке улиц Бабушкина - Терешковой переведен в режим «желтого мигания».
Как уточнили в МЧС Бурятии, в борьбе с огнем задействованы 39 человек и 14 единиц техники. После начала возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятеро из них обратились за медицинской помощью.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже.
Фото: Комитет по транспорту
Тегипожар