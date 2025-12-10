В Улан-Удэ горит торговый центр

Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, в связи с работой пожарных ограничено движение по крайней правой полосе улицы Терешковой в направлении Бабушкина. Светофор на перекрестке улиц Бабушкина - Терешковой переведен в режим «желтого мигания».









Как уточнили в МЧС Бурятии, в борьбе с огнем задействованы 39 человек и 14 единиц техники. После начала возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятеро из них обратились за медицинской помощью.





По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже.





Фото: Комитет по транспорту

Торговый центр «Баянгол» загорелся сегодня около часа дня в Улан-Удэ. В настоящее время пожар усилился, огонь продолжает распространяться по зданию.На место прибыло множество пожарных расчетов. Сейчас огнеборцы пытаются потушить возгорание.