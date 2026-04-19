Общество 19.04.2026 в 13:46

В Бурятии оштрафовали производителя бетона

Котельная предприятия работала без газоочистного оборудования, а объекты негативного воздействия не были поставлены на госучёт
Текст: Макар Захаров
В Бурятии оштрафовали производителя бетона
«Номер один»

В Бурятии компания, занимающаяся производством бетона, привлечена к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством, на предприятии были выявлены сразу два серьезных нарушения. Во-первых, котельная, обеспечивающая производство, эксплуатировалась без газоочистной установки. Во-вторых, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не были поставлены на государственный учет в установленном законом порядке.

По итогам разбирательства должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по двум статьям: «нарушение правил охраны атмосферного воздуха – неиспользование оборудования для очистки газов» и «невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Общая сумма назначенных штрафов составила 20 000 рублей. Помимо финансового наказания, компании выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений в кратчайшие сроки. Исполнение требований прокуратуры находится на контроле.

Все новости

В Бурятии оштрафовали производителя бетона
19.04.2026 в 13:46
В Бурятии ликвидировали три лесных пожара
19.04.2026 в 13:39
Китайский водитель задержан в Чите
19.04.2026 в 13:28
В Забайкалье перевернулся автобус с китайскими туристами
19.04.2026 в 13:25
В Бурятии начал действовать ряд строгих запретов
19.04.2026 в 12:04
В Гусиноозёрске стартовал волейбольный мемориал в честь основателя ГРЭС
19.04.2026 в 11:46
В Балейском округе оперативники взяли с поличным бригаду «черных лесорубов»
19.04.2026 в 11:27
Славу принес ремейк
19.04.2026 в 08:00
Предприятия Бурятии бьют по экологии
19.04.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 апреля 2026 года
19.04.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Бурятии начал действовать ряд строгих запретов
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура напомнила, кому и за что грозят огромные штрафы
19.04.2026 в 12:04
В Балейском округе оперативники взяли с поличным бригаду «черных лесорубов»
Нарушители без разрешений вырубили в ночное время свыше сотни деревьев
19.04.2026 в 11:27
Славу принес ремейк
Как София Ротару помогла стать звездой музыканту из Бурятии
19.04.2026 в 08:00
Предприятия Бурятии бьют по экологии
Жители поселка обеспокоены подозрительной водой
19.04.2026 в 07:00
