В Бурятии оштрафовали производителя бетона

В Бурятии компания, занимающаяся производством бетона, привлечена к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством, на предприятии были выявлены сразу два серьезных нарушения. Во-первых, котельная, обеспечивающая производство, эксплуатировалась без газоочистной установки. Во-вторых, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не были поставлены на государственный учет в установленном законом порядке.

По итогам разбирательства должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по двум статьям: «нарушение правил охраны атмосферного воздуха – неиспользование оборудования для очистки газов» и «невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Общая сумма назначенных штрафов составила 20 000 рублей. Помимо финансового наказания, компании выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений в кратчайшие сроки. Исполнение требований прокуратуры находится на контроле.