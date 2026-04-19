Происшествия 19.04.2026 в 13:54

Жительница Гусиноозёрска получила реальный срок за удар ножом в живот сожителю

Суд назначил два года колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Текст: Макар Захаров
В Гусиноозёрске суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которая во время бытового конфликта едва не убила своего сожителя. Подробности дела сообщили в республиканской прокуратуре.

Инцидент произошёл в январе этого года. Как установило следствие, между парой, проживавшей совместно, вспыхнула словесная ссора. В разгар перепалки женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область живота. Пострадавший получил тяжёлые телесные повреждения и был экстренно госпитализирован.

Действия подсудимой были квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия».

С учётом позиции государственного обвинителя суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок осуждённая будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Полтысячи жертв и сотня миллионов потерь
19.04.2026 в 14:25
В Улан-Удэ полиция отчиталась перед общественниками
19.04.2026 в 14:18
На Байкале вновь откроется православный детский лагерь
19.04.2026 в 14:10
Жительницу Иволгинского района осудили за истязание сына
19.04.2026 в 14:01
Жительница Гусиноозёрска получила реальный срок за удар ножом в живот сожителю
19.04.2026 в 13:54
В Бурятии оштрафовали производителя бетона
19.04.2026 в 13:46
В Бурятии ликвидировали три лесных пожара
19.04.2026 в 13:39
Китайский водитель задержан в Чите
19.04.2026 в 13:28
В Забайкалье перевернулся автобус с китайскими туристами
19.04.2026 в 13:25
В Бурятии начал действовать ряд строгих запретов
19.04.2026 в 12:04
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Полтысячи жертв и сотня миллионов потерь
В Бурятии продолжает бушевать эпидемия кибермошенничества
19.04.2026 в 14:25
Жительницу Иволгинского района осудили за истязание сына
Ребёнок испытывал не только физическую боль, но и тяжёлые душевные страдания
19.04.2026 в 14:01
В Бурятии ликвидировали три лесных пожара
Все возгорания произошли в районе, который считается самым горимым в республике
19.04.2026 в 13:39
Китайский водитель задержан в Чите
На трассе он перевернул автобус с туристами из КНР
19.04.2026 в 13:28
