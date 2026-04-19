Жительница Гусиноозёрска получила реальный срок за удар ножом в живот сожителю

В Гусиноозёрске суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которая во время бытового конфликта едва не убила своего сожителя. Подробности дела сообщили в республиканской прокуратуре.

Инцидент произошёл в январе этого года. Как установило следствие, между парой, проживавшей совместно, вспыхнула словесная ссора. В разгар перепалки женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область живота. Пострадавший получил тяжёлые телесные повреждения и был экстренно госпитализирован.

Действия подсудимой были квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия».

С учётом позиции государственного обвинителя суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок осуждённая будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.