Общество 19.04.2026 в 15:39

Повышение госпошлины на развод до 5 тысяч рублей не отразилось на статистике разводов

Замминистра юстиции РФ признал слабость монетарных методов при влиянии на поведение супружеских пар
Текст: Иван Иванов
«Номер один»

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Максим Бесхмельницын был вынужден признать, что резкое увеличение государственной пошлины за расторжение брака до 5 тысяч рублей не оказало существенного влияния на статистику разводов в стране. Сумма госпошлины увеличилась почти в 10 раз с целью понудить пары отказаться от разводов. Об этом он сообщил на встрече членов комитета Государственной Думы по защите семьи с руководителями органов ЗАГС Татарстана, сообщает портал «Бизнес-Онлайн».

Изначально, как рассказал Бесхмельницын, предложение о повышении пошлины было направлено в министерство финансов с целью уменьшить количество разводов в четыре раза. Отвечая на вопрос председателя комитета по защите семьи Нины Останиной о результатах, замминистра признал, что значительного эффекта не последовало. При этом он отметил, что данная мера рассматривается как «первый шаг» и «некий заградительный барьер», подчеркнув, что для реального снижения числа разводов необходимо в первую очередь популяризировать семейные ценности и рождение детей.

Несмотря на признание Минюста, один из участников встречи высказал мнение, что повышение пошлины всё же способствовало некоторому снижению количества разводов, хотя конкретные данные не были представлены.

Напоминаем, что 4 июля 2024 года комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, увеличившую размер госпошлины за расторжение брака с 650 рублей до 5 тысяч рублей с каждого супруга. Одновременно с этим пошлина за выдачу повторного свидетельства о браке была увеличена с 350 до 500 рублей.

