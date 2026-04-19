На Байкале вновь откроется православный детский лагерь

По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа в Посольском мужском монастыре, расположенном на живописном берегу озера Байкал, грядущим летом вновь распахнёт двери православный детский лагерь. Как сообщили в митрополии, к участию приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 10 до 14 лет.

Организаторы подготовили насыщенную программу, в которой гармонично сочетаются духовное развитие, активный отдых и живое общение со сверстниками. Юных гостей ждут дни, наполненные событиями: отдых на байкальской природе, лодочные прогулки, спортивные конкурсы и увлекательные командные игры.

Особый акцент сделан на духовно-нравственном воспитании. В расписании лагеря запланированы доверительные беседы со священником, участие в совместных молодёжных богослужениях, а также уроки церковного пения. В митрополии подчеркнули, что такая смена – это отличная возможность для современных детей хотя бы ненадолго отвлечься от гаджетов и виртуального мира, найти новых друзей и укрепить здоровье на свежем воздухе.

Не обойдётся и без патриотической составляющей: для участников проведут тематические занятия, а по окончании смены каждый ребёнок получит памятный подарок.

Лагерь будет работать в две десятидневные смены. Первая, предназначенная для мальчиков, пройдёт с 1 по 10 июня. Вторая смена, для девочек, состоится с 10 по 20 июня. Записаться на отдых можно до 10 мая.